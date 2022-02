Jongens (15 en 17) aangehouden voor overval op 14-jarige in Tilburg, slachtoffer mogelijk bedreigd met vuurwapen

VIDEO Auto rijdt tegen omgevallen boom op N65 bij Haaren, weg in beide richtingen dicht

HAAREN - Een automobilist is vrijdagavond op de N65 bij Haaren hard tegen een omgevallen boom gereden. De dikke stam was door de storm omgewaaid, waardoor de takken op de weg terecht waren gekomen. De bestuurder is in de ambulance nagekeken.

15:18