Jongens (15 en 17) uit Rijen schoppen en slaan man die hen aanspreekt op vernielen fiets in Dongen

video Pop van strobalen brandt af bij boer in Goirle

19 november GOIRLE - Een pop van hooibalen is woensdagavond afgebrand in Goirle. Dat gebeurde rond 22.15 uur aan de Lage Wal langs de A58. Het gaat om een pop die gemaakt is door boer Van Roessel. De pop droeg een spandoek met de tekst ‘Van onze boeren dit kleine gebaar: blijf gezond en heb oog voor elkaar’.