Jongere gewond bij vechtpartij in Tilburg, politie zoekt mogelijke afgeschoten kogel

Agent verzeilt in heftige vechtpar­tij met arrestant in Tilburg: ‘Zoiets gebeurt bijna dagelijks in Nederland’

10:43 TILBURG - Een Tilburgse agent is zaterdagavond in een hevig gevecht beland met een arrestant. Van beide kanten werd fors geweld gebruikt, verklaart de diender zelf. Als woordvoerder van de Politiebond praat hij er graag over. ,,Want dit soort dingen gebeuren bijna dagelijks in Nederland, maar een gewone agent kan er niets over zeggen.‘’