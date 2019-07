Jongeren en jongerenwerkers knapten chroom-6 ‘hangcontainers’ op in Tilburg, onafhankelijk onderzoek gaande

TILBURG - Jongeren die in 2014 aan een 'hangcontainer’ in stadsdeel Reeshof hebben gewerkt zijn daarbij mogelijk in aanraking geweest met het gevaarlijke chroom-6. De gemeente Tilburg laat dat door een onafhankelijk onderzoeksbureau uitzoeken.

Op dit moment weet de gemeente niet of er sprake is van eventuele gezondheidsrisico's, aldus burgemeester Theo Weterings in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente kwam in actie na een signaal dat in de bewuste container destijds gaten zijn gemaakt, waarbij chroom-6 dat in de verf zit kan zijn vrijgekomen. De betrokken jongeren zijn uitgenodigd om contact op te nemen met het onderzoeksbureau voor verder onderzoek. Voor hen is een telefoonnummer opengesteld.

De alarmbel rinkelt in Tilburg sinds de grote chroom-6-affaire die nog altijd loopt. Circa 800 werklozen die van 2004 tot 2012 treinen moesten opknappen om hun bijstandsuitkering te behouden. Jaren later kwam aan het licht dat de verf die van de treinen werd afgeschuurd het gevaarlijke, kankerverwekkende chroom-6 kon bevatten.

Nu is de aanwezigheid van chroom-6 vastgesteld op drie containers die als jongerenontmoetingsplek (JOP) dienen. Het gaat om de locaties Rijperkerkstraat (Reeshof), Berkelseweg (Berkel-Enschot) en Reigerstraat (Groenewoud). De laatste is enkele weken weggehaald en opgeslagen.

,,Desgevraagd hebben specialisten aangegeven dat er momenteel geen reden is om de containers in Reeshof en Berkel-Enschot te verwijderen”, stelt Weterings. Een woordvoerster van de gemeente licht toe: ,,De aanwezigheid van chroom-6 in een verflaag heeft geen gevolgen voor de volksgezondheid zolang je met die verf niets doet. Afwassen kan wel.”

Groepjes jongeren en jongerenwerkers knapten de containers destijds zelf op. De werkzaamheden die zijn uitgevoerd in Berkel-Enschot en Groenewoud - beide in 2017 - 'lijken geen problemen te hebben veroorzaakt', heet het in de brief. Daarbij is geen sprake geweest van