Jongeren in Tilburg gaan samen proberen theater te veroveren

TILBURG - De jeugd heeft de toekomst, ook in het theater. Maar hoe gaan Tilburgse jongeren die plek veroveren? Door zelf ideeën te ontwikkelen, elkaar op te zoeken en samen te werken en zo tot aansprekende creatieve uitingen te komen. Met de zekerheid dat daar dan ook daadwerkelijk een podium voor is.

Met dat doel voor ogen wordt dinsdagavond 10 november het jongerenplatform T*Agency gelanceerd. Online uiteraard, met een aftrap op Instagram en een videomeeting als een soort ‘naborrel’.

Zeker twee avonden per maand evenement

Theaters Tilburg is de initiatiefnemer van het platform en steekt er geld in. Maar het is aan 18- tot 30-jarige creatieve Tilburgers zelf om de podia te veroveren. De cultuurinstelling maakt in ieder geval twee avonden per maand op de agenda vrij voor de programmering van evenementen die uit T*Agency voortkomen. Ook komen er clubavonden.

Elkaar ontmoeten, online en fysiek, is essentieel. Dat zegt Tyrone Tjon A Loi, aangesteld als junior producer. ,,Veel jongeren hebben behoefte aan een plek waar ze met een open geest maatschappelijke of emotionele thema’s kunnen bespreken. Of het nou Black Lives Matter is, het klimaat, anders zijn of feminisme. Het zou mooi zijn als T*Agency een ‘community’ is van mensen met uiteenlopende interesses. Ook jongeren uit Tilburg-Noord en universiteitsstudenten.”

Geen gebrek aan ideeën

Aan gebrek aan ideeën ligt het niet dat jongeren de weg naar een cultureel podium niet vinden, zegt Rozemarijn Romeijn van Theaters Tilburg. ,,Het vuur is er wel. Maar hoe een idee moet worden uitgewerkt is vaak te moeilijk. T*Agency gaat ook daar een belangrijke rol in spelen. De jongeren kijken met elkaar mee, kunnen profiteren van elkaars kennis.”

De gemeenschap biedt ook hulp bij de organisatie, productie, marketing en realisatie van een evenement en door het bieden van masterclasses. Tjon A Loi neemt daarin de rol van coach op zich. ,,Ik wil de jongeren meenemen van amateur naar semi-professioneel.”

Ook tattoos en games horen erbij

Tjon A Loi is al drie jaar actief bij jongerenproducties die Theaters Tilburg produceerde onder de naam MeeMaakPodium. Hij presenteerde zelf de theateravond/talkshow Goldfished Invites. Daarin was veel aandacht voor creëren in brede zin: van graffiti tot tattoos tot muziek, fashion en design.

Die lijn wordt in T*Agency doorgetrokken. ,,Het is veel breder dan theater in de klassieke zin. Ook makers van comics, films en games willen we er graag bij hebben. Mensen die misschien niet gewend zijn aan netwerken. Maar juist uit contacten met andere makers kunnen mooie nieuwe dingen ontstaan.”