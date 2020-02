Jongeren uit Tilburg en Loon op Zand moeten landelijk gezien het vaakst naar bureau Halt

Dat blijkt uit cijfers die de organisatie donderdag naar buiten heeft gebracht. Meer dan dertig van de duizend jongeren tussen de 12 en 18 jaar uit die drie gemeenten kregen afgelopen jaar te maken met Halt. In totaal zijn dat er in Tilburg 417. De hele regio Midden-Brabant springt eruit, zo is te zien op de kaart hieronder. Breda laat een opvallende stijging zien: daar werd 83 procent meer jongeren dan het jaar ervoor naar Halt gestuurd; in totaal 286.

In het hele land is een stijging te zien. Dat is opvallend, want in 2018 daalde het aantal jongeren bij Halt juist.

Diefstal en dronkenschap

De meeste mensen die naar Halt werden gestuurd vallen in de categorie ‘overig’ (4630 jongeren), waar onder meer openbaar dronkenschap bij hoort. Daarvoor komen steeds meer jongeren in de problemen, merkten ze bij het bureau. Bij kermissen of tijdens carnaval staat tegenwoordig soms een Halt-loket in de buurt, zodat professionals direct in gesprek kunnen met de jongeren. Op twee staat diefstal (4449 jongeren).

Meestal gaat het om hun eerste overtreding. Ze komen daardoor minder snel bij het jeugdstrafrecht uit. Dat geldt ook voor relatief zware zaken als sexting, eenvoudige mishandeling en diefstal met aanzienlijke schade.