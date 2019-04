Jongeren uit Tilburg-West maken muurkrant Ixeg Waxie (ik zeg wat ik zie)

Verdachte plankjes­dum­per door het lint: ‘Dit is waarom boswach­ters bewapend moeten worden’

12:13 HILVARENBEEK - De boswachter die woensdagavond betrokken was bij de arrestatie van een 52-jarige Belg in de natuur bij Hilvarenbeek, is één van de acht ‘volledig bewapende’ boswachters in Brabant. Daardoor lijkt een hoop ellende voorkomen. ,,Dit is waarom groene BOA's bewapening nodig hebben. In dit geval kon zijn diensthond deze boswachter redden.”