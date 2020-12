Jongerenwerk Goirle: ‘Hoe komen ze erbij dat we geen honk nodig hebben’

GOIRLE - Jeugdwerk heeft volgens de gemeente Goirle geen eigen onderkomen nodig. Dus werd de huur door de gemeente opgezegd. Het zorgde voor gefronste wenkbrauwen in de gemeenteraad van Goirle en uiteraard bij het jongerenwerk zelf: ‘Hoe komen ze erbij dat we geen honk nodig hebben. Kijk eens hoeveel activiteiten hier zijn.’ En dan hangt er het jongerenwerk ook nog een ongewenste samenwerking boven het hoofd.

Wethouder Piet Poos zei tijdens de raadsvergadering afgelopen woensdag dat hij Stichting Jong wilde vertellen dat die tot januari 2023 in het huidige pand kon blijven. Daar had hij geen gelegenheid toe gekregen vanwege de impact die het opzeggen van de huur had, zei hij. Saillant is dat hij er niet bij vermeldde dat de brief van begin deze maand waarin de gemeente de huur formeel per 30 juni 2021 opzegde, ook meldde dat het gebouw op die datum ontruimd moet worden. Jeugdwerk heeft geen eigen onderkomen nodig, vindt hij.

Gehoord

Jorien de Rooij, bestuurslid van Stichting Jong, is blij met de steun die ze de afgelopen dagen hebben gekregen van mensen uit het dorp en van de raadsleden. "Ook uit de coalitie", zegt ze. "We voelen ons gehoord. En we zijn opgelucht dat we Mainframe niet voor 2023 hoeven te verlaten."

Quote We zijn opgelucht dat we Mainframe niet voor 2023 hoeven te verlaten Jorien de Rooij, Stichting Jong

Ze geeft een rondleiding door het pand, waar Stichting Jong nu vijftien jaar gehuisvest is. Begint bij het herentoilet. "Dit is mijn grote trots", zegt ze met een glimlach als ze de deur opent. "Het schoonste mannentoilet van het land. Geen grafitti. Maar serieus, hoe komen ze erbij dat jongeren geen eigen honk nodig hebben. Dat is onbegrijpelijk. Als je ziet hoeveel activiteiten in dit ene gebouw gebundeld zijn."

Groepen

Ze gaat voor door de verschillende ruimten, een flinke zaal die gebruikt kan worden als disco, om in te skaten. "Zesduizend bezoekers met carnaval", glundert De Rooij. ,,Die zaal heeft de jeugd zelf opgeknapt. Een keuken waar een groepje ouderen een kookclubje heeft. Er is een hobbyclub. Girls-only en boys-only groepen. Disco voor jongeren met een beperking, die vervolgens mixen met de andere gebruikers. Zestien-plus groepen gebruiken een andere ingang dan de zestien-minnen. We geven educatie aan ouders over het puberbrein. Het is te veel om op te noemen."

Verplichte samenwerking

Het zit haar hoog dat de stichting van de gemeente Goirle een intentieverklaring moet ondertekenen voor samenwerking met drie aanmerkelijk grotere partners, waaronder ContourdeTwern. ,,Daar zit een geheimhoudingsclausule in", zegt ze. ,,Dus als we ondertekenen, kunnen we daar niet meer over naar buiten treden. We worden voor de aanbesteding in een samenwerkingsverband gedwongen met partners waar we niet zelf voor gekozen hebben”, zegt ze.

Quote We worden voor de aanbeste­ding in een samenwer­kings­ver­band gedwongen met partners waar we niet zelf voor gekozen hebben Jorien de Rooij, Stichting Jong

En dan is niet het enige probleem. ,,Hoe kunnen wij nu als organisatie met meer dan honderd vrijwilligers en vijf betaalde krachten aanbesteden, wanneer daar organisaties aan meedoen waar miljoenen in omgaan? Zij zijn al twee jaar hiermee bezig. Wij zijn er pas sinds oktober bij betrokken. ContourdeTwern wil ook jongerenwerk gaan aanbieden, maar wij zitten in de haarvaten van Goirle. Dat kun je niet vervangen."