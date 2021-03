Jongerenwerk houdt een eigen honk in Goirle

GOIRLE - Hoe het jongerenwerk in Goirle ook vorm krijgt in de toekomst, en wie het ook gaat uitvoeren, er moet in elk geval een eigen honk worden gevonden. Een grote meerderheid van de gemeenteraad vraagt dat aan het college van B en W. De oplossing moet binnen een jaar duidelijk zijn.

Het huidige gebouw Mainframe, van waaruit de Stichting Jong nu nog het jongerenwerk verzorgt, gaat tegen de vlakte. Sterker nog: de huur is al opgezegd, hoewel het pand gewoon nog kan worden gebruikt tot eind 2022. Of dat inderdaad de St. Jong is, dat werd dinsdag niet besproken. Ook met die organisatie is het contract opgezegd. Dat is echter een ander traject, zo werd door diverse fracties benadrukt gisteravond.

Jorien de Rooij van de Stichting Jong wilde nog wel wat aandachtspunten meegeven. Vanuit de jarenlange ervaring met het werken met en voor jonge mensen in Goirle. ,,Het moet een plek zijn waar de jongeren zich veilig voelen. Wij willen heel graag vanuit de inhoud meedenken met de gemeente, niet over de financiële gronden”, aldus De Rooij.

Eigen ‘home’ is een must

Dat er een eigen ‘home’ moet zijn, daarover zijn Pro Actief Goirle, VVD, SP, D66, PvdA en de Arbeiderspartij Goirle en Riel het eens. Zij dienen een motie in waarin het college opdracht krijgt om die plek te zoeken. Dat mag binnen het bestaande maatschappelijke vastgoed zijn. Dat betekent bijvoorbeeld in een van de andere wijkcentra, het Jan van Besouw of een van de brede scholen. De SP opperde om wellicht een heel nieuw pand te bouwen, maar daar gingen de handen niet voor op elkaar.

Wethouder Johan Swaans (VVD) wilde in eerste instantie dat de raad meedenkt over het verspreiden van activiteiten voor het jongerenwerk. ,,Waar dat is, moeten we bekijken op basis van de trends en verwachtingen gericht op de toekomst. Het jongerenwerk is hierin expert. Zij weten waar de jongeren te vinden zijn en daar passen we de huisvesting op aan.”

Quote Een eigen huiskamer zonder ouders is erg belangrijk Trix Vissers, VVD

Daar wil een meerderheid echter niet aan. ,,Een eigen huiskamer zonder ouders is erg belangrijk”, zo verwoordde Trix Vissers (VVD) het bijvoorbeeld. ,,Om elkaar te ontmoeten, waar ze zich niet buitengesloten voelen. Waar ze zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen.”

Wat er met de huidige onderhuurders moet gebeuren van de Stichting Jong, die nu ook activiteiten in Mainframe hebben, werd niet duidelijk. Zo is er bijvoorbeeld de hobbyclub die daar samenkomt, het Fruttersfeest vindt plaats in Mainframe en Jeugdvakantiewerk vergadert in Mainframe en houdt daar tijdens de Jeugdvakantieweek weleens activiteiten.

Swaans wil daarover apart een gesprek voeren met Werner Spierings, de drijvende kracht achter het burgerinitiatief die voor alle vrijwilligers in Mainframe opkomt.