Jongetje (10) ziet hoe vader wordt beschoten in Tilburg: ‘Toen ik uitstapte, zag ik het zoontje om hulp roepen’

SERIE DIT BEN IK, DIT ZIJN WIJ Als Paul Nas van barbershop T-Sing zingt, voelt hij zich vrij

4 juni Als hij zingt, voelt Paul Nas (58) zich vrij. Bij Barbershop T-Sing is hij helemaal in zijn element. ,,We zijn geen dansers, maar kunnen wel een herinnering of fantasie ophalen en emotie uitstralen."