Jongetje (8) gewond bij aanrijding op fietspad naast A16 in Moerdijk, scooterrijder gevlucht

Weer autobrand in Kaatsheu­vel en Sprang-Capelle: toeval of brandstich­ting?

KAATSHEUVEL - Is het toeval of brandstichting? In anderhalve week tijd vier autobranden in Kaatsheuvel en Sprang-Capelle. De politie sluit brandstichting niet uit. Aanwijzingen dat de branden met elkaar te maken hebben, heeft de politie echter nog niet gevonden.

3 november