Joop en Jannie Kok uit Berkel-Enschot vieren diamanten huwelijk

Ze leerden elkaar kennen op de atletiekbaan in Enschede, maar toen Joop vanwege een stage op de zeevaart weer ‘terug aan wal’ kwam, raakte het pas echt aan weet Jannie nog. Kort na hun huwelijk verhuisden ze vanwege het werk van Joop bij de Volt naar Tilburg. Ze kwamen terecht in een klein huisje aan het Julianapark. Daar werd ook hun eerste dochter Christel geboren. Later, toen ze in Turnhout woonden, werden Lisette en Inge geboren. Begin jaren zeventig streken ze met hun gezin neer in Berkel-Enschot. Hun gehandicapte dochter Lisette woonde op Landpark Assisië in Udenhout vanwege haar handicap. Jannie heeft haar daar en thuis veel verzorgd, totdat Lisette overleed.