Joop van Hezik is terug in de gemeentepolitiek van Oisterwijk

Histori­sche treinwagon wordt uit zijn lijden verlost: tweede leven in Spoorpark na fikse opknap­beurt

16:58 Vrij 6 mrt: Hij is aftands, staat al jaren te verpauperen en zwervers sliepen er in: de historische treinwagon in de Spoorzone. Toch is de Stadscamping er maar wát blij mee, ze krijgen de wagon van de gemeente. ,,Schoongemaakt en wel”, laat wethouder Berend de Vries weten. En dat is nodig ook.