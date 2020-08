Joost bestuurt zijn invaliden-terreinwagen met één vinger

Goirle stelt bewoners Tilburgse­weg gerust: geen gezond­heids­ef­fec­ten door kankerver­wek­ken­de stof in drinkwater

21 augustus GOIRLE – Bewoners aan de Tilburgseweg hoeven zich volgens de gemeente Goirle geen zorgen te maken over de ‘waarschijnlijk kankerverwekkende’ stof perchloorethyleen (PER) die in het drinkwater is gevonden. De GGD laat weten dat er geen gezondheidseffecten te verwachten zijn, ook niet als ze het drinkwater jarenlang hebben gedronken. Bewoners kunnen het kraanwater weer gebruiken.