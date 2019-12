Joost, de bassist van Krezip, is verbaasd: ‘Dat zoveel mensen op ons zitten te wachten’

Bassist Joost van Haaren (37) was boos en teleurgesteld toen Krezip in 2009 ophield te bestaan. Hij wilde vooruit, met de band Europa veroveren. Maar toen in 2017, tijdens een etentje met oud-bandleden, het idee ontstond om Krezip nieuw leven in te blazen, aarzelde hij. De Tilburgse band was op zijn hoogtepunt gestopt, zo besefte hij. En dat het grote succes kon worden geëvenaard was geen zekerheid. Na de comeback op Pinkpop in juni en drie uitverkochte concerten in Ziggo Dome is Van Haaren overtuigd. En enthousiast. ,,Pinkpop voelde als een warm bad, als thuiskomen. Dat zoveel mensen op ons zitten te wachten? Ik ben verbaasd.”