Joost van den Oetelaar uit Oirschot is niet van de boerderij, maar wel overtuigd boer

Zijn ouders runnen al sinds jaar en dag een fotozaak in de Nieuwstraat in Oirschot. Op die plek, midden in het centrum, groeide Joost van den Oetelaar op. De passie voor het boeren is hem, kortom, niet met de paplepel ingegoten. ,,Toch is dat altijd mijn drive geweest. Als zolang ik me kan herinneren. Ik moest en zou boer worden.”