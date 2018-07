Jopie zoekt mooie gesprekken in de hoge zweef

KERMISCOLUMNTILBURG - Jopie de Bruijn is directeur van een basisschool en daar staat ze met beide benen aan de grond. Tijdens de Tilburgse Kermis niet, dan zit ze in de zweefmolen en voert gesprekken op grote hoogte.

Leuk hoor, botsautootjes en het reuzenrad, maar Jopie de Bruin (59) zweert bij de zweefmolen. Let wel: de hoge zweef. Als kind was het haar favoriete attractie en dat is het nu nog steeds. De hoogte, het uitzicht, daar geniet ze van, maar tijdens het zweven voert ze ook aangename gesprekken met andere kermisgangers. Van die gesprekjes maakt ze voor het Brabants Dagblad kermiscolumns.

Wanneer is de liefde voor de zweefmolen ontstaan?

,,Als kind in de jaren zestig keek ik al uit naar de hoge zweefmolen. Vroeger kregen we kermisgeld en daarvan legde ik een bedrag opzij voor de zweefmolen. Daarnaast mocht ik van mezelf nog één andere attractie per dag kiezen: de Rotor, Muizenstad of een suikerspin. De zweef gaat hoog en hard, maar niet over de kop. Het is het maximale van wat ik durf. Ik ging dan met vriendinnen of met mijn broers. Op mijn vijftiende leerde ik Theo kennen. Mijn man blijft graag met beide benen op de grond. Vanaf dat moment ga ik alleen."

Vanaf die tijd ga je alleen in de zweefmolen?

,,Ik ga niet naar huis voordat ik in de zweefmolen ben geweest. Ik geniet van de vlucht en van het uitzicht. Van grote hoogte kan ik de kermis zien en mijn huis in de Piushaven. De zweefmolen heeft tweezitters, vaak zit ik naast een onbekende. Steeds wisselende partners. De exploitant wijst waar iemand moet gaan zitten. Meestal begin ik over het weer of de kermis en vraag waar iemand vandaan komt. Bij het opstijgen begint het kennismaken, op hoogte gaat het over de inhoud en bij het dalen rond ik af. De meeste mensen willen praten en soms zijn er bijzondere gesprekken, maar er zijn ook mensen die niets zeggen. Dat is natuurlijk ook goed, het gaat om de ervaring van de vlucht."

Hoe kom je op het idee om columns over je ontmoetingen te schrijven?

,,Columnist Ed Schilders en zijn vrouw Margriet zijn goede vrienden van ons. Ik vertelde Ed over mijn passie voor de zweefmolen en dat het onderwerp voor een column zou kunnen zijn. Hij was meteen enthousiast." Ed Schilders nam daarop contact op met het Brabants Dagblad.

Ga je ook op andere kermissen wel eens in de hoge zweef?

,,Vooral in Tilburg. Ik ben ooit in amusementspark Prater in Wenen geweest en ook daar heb ik in de zweef gezeten. Maar er zat niemand naast me. Ja, zit ik in Prater, is er niets te praten."

En staat er dit jaar een mooie zweef op de kermis?