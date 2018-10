Joris Bengevoord in raad van toezicht poptempel 013

Bengevoord studeerde van 2002 tot 2009 Business Studies aan de Universiteit van Tilburg. Daarna werd hij in Tilburg ook politiek actief. In 2011 werd hij raadslid voor GroenLinks in de gemeenteraad van Tilburg; in 2013 werd hij fractievoorzitter. Van 2009 tot 2017 was hij algemeen directeur van familiepretpark De Waarbeek in Hengelo. Sinds 21 april 2017 is Bengevoord burgemeester in zijn geboorteplaats Winterswijk.