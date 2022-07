Jos van den Bersselaar (1935-2022): ondernemer met sociaal hart en liefde voor Udenhout

Jos van den Besselaar woonde op latere leeftijd in de Groenstraat in Udenhout, in de voormalige woning van dokter Van Keep. De trapleuning in die villa heeft hij in zijn jonge jaren gemaakt, het was zijn eerste opdracht als smid. Nu heeft het bedrijf waar hij zijn schouders onderzette, grote opdrachtgevers zoals de Johan Cruyff Arena, Efteling, Luxor Theater Rotterdam en Heineken. Ook het staal van de nieuwe fietsstallingen bij het station in Tilburg komt ervandaan.