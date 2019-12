Joshua helpt Tilburgse daklozen aan slaapplek: ‘Ik was altijd een stoute jongen’

VIDEOTILBURG - Beelden van daklozen in de sneeuw maakten diepe indruk op Joshua Campbell, ‘jongen van de straat’. In de winterperiode helpt hij mensen in Tilburg aan een slaapplek in zijn caravan. ,,Ik kan mijn uiterlijk niet veranderen, maar doe gewoon mijn ding.”