Journalist Dongen mag niet meer ‘trouwen’

Voor de lokale reporter draait het ontslag als trouwambtenaar uit op een erezaak. ,,Het gaat mij uiteraard niet om de inkomsten. Als trouwambtenaar voltrek ik hooguit een handvol huwelijken per jaar. Het is een principekwestie. Er zijn nooit klachten over mij ingediend. Er is geen sprake van plichtsverzuim. Politiek gezien ben ik in Dongen niet actief. Waarom moet ik dan weg?’’ vraagt Broeders zich af.

‘Betrokken’

Verbaasd

Broeders is hier verbaasd over. ,,Een plaatselijke collega van mij, die voor een ander Dongens nieuwsmedium schrijft, is ook trouwambtenaar en zij hoeft niet weg. Dat is toch meten met twee maten?’’ Volgens Van Noort gaat in haar geval om een al bestaand vast contract dat per 1 januari ‘automatisch’ overgaat in een vast dienstverband. ,,In dat geval is er geen beslismoment, terwijl dat bij Broeders wel het geval is.’’