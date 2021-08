Jubilerende Willem II-familie is een bont gezelschap ‘In al die jaren zoveel moois meegemaakt’

Dyon Staps (50) Mascotte Kingo

‘Nieuwe Kingo heeft een nog hoger knuffelgehalte’

Na enig nadenken weet Dyon Staps weer hoe de mascotte van Willem II heette die er vóór Kingo was, een paar jaar maar: ,,Tricodorus! Maar dat was meer een soort stripfiguur. Kingo is een leeuw”, zegt de Rielenaar die sinds 2010 als invaller en vanaf 2015 steevast bij thuiswedstrijden en andere Willem II-gerelateerde evenementen in het pak kruipt van de mascotte. ,,Uit de overlevering weet ik dat het eerste pak van Kingo in 2003 is gemaakt in Londen, bij Rainbow Mascottes. In Engeland is dat een echte traditie.”

Floor Staats, een vriend van Staps, was in 2003 de eerste in het Kingo-pak. ,,Hij deed het samen met zijn neef Rick Staats en diens vrouw.” Speciaal vanwege het 125-jarig jubileum is er nu een nieuw Kingo-pak, waarmee Staps afgelopen dinsdag voor het eerst te zien was bij de oefenwedstrijd tegen Virton. ,,Dit pak heeft nog een hoger knuffel-gehalte dan het vorige”, aldus Staps.

Kleedkamer

De kleedkamer van Kingo bevindt zich naast die van de uitspelende ploeg in het stadion. Dat levert wel eens bijzondere situaties op. ,,Voor een thuiswedstrijd tegen Ajax kwam ik een keer binnen en het stonk enorm in de kleedkamer. Ik heb de douches nog even door laten stromen, maar dat hielp niet. Na een paar minuten kwam Ajax-speler Lasse Schöne opeens uit het toilet…. Die had daar even lekker zitten poepen!”

Quote En ik ging geregeld even naar mijn kleedkamer zodat ik even dat hoofd kon afzetten Dyon Staps, Kingo

Staps had vroeger altijd een seizoenkaart. Sinds hij Kingo ‘is’, mag hij natuurlijk gratis binnen. ,,Ik hoef alleen voor de wedstrijd het veld op als Kingo. Dan is qua uitslag nog alles mogelijk en is niemand chagrijnig.”

De temperatuur in het Kingo-pak kan behoorlijk oplopen op een warme dag. ,,De open dag in 2018 sloeg alles. Het was 31 graden. Ik smolt bijna weg. Met een badmuts op voorkwam ik dat het zweet in m’n ogen liep, want ik kan dat niet wegvegen hè. En ik ging geregeld even naar mijn kleedkamer zodat ik even dat hoofd kon afzetten. Anders was het echt niet te doen.”