Jubileum G-voetbalweekend in Tilburg bewijst: sport verbindt

Politieke lente Hilvaren­beek zucht onder oude gewoontes

8:18 HILVARENBEEK - Was het een voorbode van wat komen gaat of was het een laatste stuiptrekking van de oude politiek in Hilvarenbeek? Wat zich donderdag afspeelde in de raadszaal aan de Vrijthof was in ieder geval geen reclame voor de raadsbrede samenwerking.