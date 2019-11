Jubileum Sint Musical in Tilburg: sober en blije gezichtjes

TILBURG - Een half uur vantevoren wachten al vele kinderen in spanning voor de deur van de Hall of Fame deze zaterdag. Voorzitter van het Nicolaas Comité Tilburg dat voor het tiende jaar een Sint Musical maakte, Fernand Palmen, kijkt binnen trots toe hoe de spelers, onder wie acht pieten, zich klaarmaken.

,,Toch knap hoe vrijwillige amateurs zich weer hiervoor hebben ingezet. We traden eerst op in concertpodium Noorderligt en MIDI. Vervolgens bij LOFT en Amarant en nu in de Hall of Fame. Een goedkope locatie, zodat we niet te veel huur kwijt zijn.”

Goede doelen

Want de opbrengst moet vooral naar de goede doelen van het Sint Nicolaas Comité Tilburg: kinderen in bijzondere omstandigheden en contactarme ouderen. Palmen: ,,In tien jaar tijd brachten de voorstellingen veertigduizend euro op. De musical wordt elf tot twaalf keer in een jaar opgevoerd.” De aard van de Sint Musicals is volgens Palmen niet veel veranderd in de loop der tijd. ,,De pieten vormen elk jaar een grappige noot. Wel staan er nu voor het eerst schoorsteenpieten op het podium. Een grote verandering, waarbij sommige spelers twijfels hadden.”

Discopiet

Discopiet met roetvegen heeft er zin in, deze zaterdagmiddag. ,,Vrijdagnacht nog schoenen gevuld, en meteen de volgende ochtend de première van de musical. Alles om zoveel blije gezichtjes van kinderen te mogen zien.” Sinterklaas die ook meespeelt, loopt graag hard voor Tilburgse kinderen: ,,Ik heb zoveel tekeningen gekregen. En zoveel handen geschud bij de intocht.”