Jubileumboek van de norbertijnen komt niet tot leven

Wijlen Gerrit Vekemans staat niet in ‘Als de bliksem’, een kloek boekwerk over ‘900 jaar norbertijnen en norbertinessen'. Dat is jammer, want deze in Dongen geboren witheer stond garant voor tal van sterke verhalen en diepe gedachten. Lang voordat hij pastoor van Oerle werd, werkte Vekemans als priester-arbeider in de Dongense limonadefabriek van Exota. Achter de lopende band deed hij het volgende inzicht op: ,,Hoe minder degge denkt, hoe beter dè ut gaat.”