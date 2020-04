Juist nu hebben Tilburgse bloemisten het druk: ‘Mensen willen elkaar een hart onder de riem steken’

De eerste week dat het virus uitbrak, dacht Natasja Leijten van de Tilburgse bloemenwinkel Magnolia 'oh oh, daar gaan we'. Als in: nu breekt een zwarte tijd aan. ,,Geen horecazaken die bloemen in de tafelvaasjes nodig hebben, geen bloemen bij de balies van bedrijven. Ik zag het somber in.”



Ze had niet verwacht dat de online verkoop helemaal op zou bloeien. ,,Mensen die elkaar een bloemetje sturen met 'van harte beterschap'. En bedrijven die hun medewerkers met iets moois steunen." Ze schat dat de online verkoop de pijn compenseert van de mensen die niet meer in de winkel komen. Dat is slechts nog een enkeling.



Maar doordat ze naast het samenstellen van de boeketten ook moet bezorgen, is het drukker dan ooit. ,,Organisatorisch zijn we helemaal omgeschakeld, een hele klus.”