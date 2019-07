Juliana Rios werkt iedere dag aan de Nachtwacht van Esbeek

Het halve dorp werd daarom opgetrommeld voor een groepsfoto, die Rios gebruikt als basis voor de muurschildering. Het kunstwerk is geïnspireerd door het Mexicaanse muralisme, maar door de imposante afmetingen en de vele personages kunnen we al voorzichtig spreken van de Esbeekse Nachtwacht. Eind deze maand moet de muurschildering klaar zijn. Dan is er ook een expositie waar Rios al het werk laat zien dat zij gemaakt heeft tijdens haar verblijf in Esbeek. Maar voorlopig zien we de kleine kunstenares nog druk aan het werk onder het viaduct over de Groenstraat.