Juling (23) is de eenheidsworst beu, dus begint ze Flipped Story: ‘De ware smaken van China’

Do 29 nov: Burgers, pizza, de sushi in de stad, het kan Juling Liu niet bekoren. ,,Zo saai.” De 23-jarige mist de echte dim sum, de ware smaken van China. Zoals Hong Kong-style milk tea. En dus begint ze met haar vriend Mike het Chinese café Flipped Story, in het pand waar voorheen Troje was gevestigd .

Voor we het over Flipped Story gaan hebben, iets over Juling. Want dat is ook een bijzonder verhaal. Juling woont sinds 2011 in Nederland, ze reisde met haar moeder mee die hier Chinese geneeskunde beoefent. ,,Mijn moeder vroeg of ik mee wilde. Het leerklimaat in China is niet goed, alleen maar gefocust op de allerhoogste cijfers op school. Een race naar de top.”

Tweede thuis

Dus kwam de 23-jarige zeven jaar geleden naar Nederland, vertelt ze in vlekkeloos Nederlands met soms een licht zangerig accent. Heimwee had ze in het begin wel. ,,Maar Nederland is mijn tweede thuis geworden.” Ze doorliep de vakschool, leerde in 1,5 jaar Nederlands (‘Ik moest wel, ik kon daar met niemand Chinees praten’), ging naar het vmbo en maakte vervolgens de havo af op het Koning Willem II College.

Quote Nederland is mijn tweede thuis geworden Juling Liu Eigenlijk wilde ze meteen door naar de Hogeschool Rotterdam voor de opleiding ‘Management gericht op Azië‘. ,,Maar daar is sinds dit jaar de voertaal Engels.” Ze lacht: ,,Dus nu moet ik na Nederlands eerst nog mijn Engels aanscherpen. En dan naar de hogeschool.”

Vers, fris & lekker

En ondertussen is er Flipped Story. Daar gaat haar vriend ‘Mike’ - die een master economie heeft en even in China is - koken. ,,Hij houdt van koken en wil graag een eenmanszaak beginnen.” (Zijn echte naam is Ke Mai maar je spreekt in China eerst de achternaam uit, dan de voornaam. Mai Ke werd dus al snel Mike.)

Quote Thee met een beetje melk, soms met fruit waarmee je er smaak aan kunt geven Juling Liu Terug naar het café: dat openen de twee aan de Stationsstraat, in het pand waar pizzeria Troje lange tijd was gevestigd. Juling vindt het aanbod van eten in de stad over het algemeen saai. ,,Burgers, pizza. Ik heb veel bij alle sushizaken gegeten, maar ook dat is het niet echt. En het doorsnee Chinese restaurant is aangepast aan de Nederlandse smaak.”



Bij Flipped Story pakken ze het anders aan, vertelt ze. De dim sum (allerlei kleine hapjes) worden er vers bereid. Je kunt er gefrituurde koekjes krijgen, flensjes met groente of een glas Hong Kong-style milk tea. ,,Thee met een beetje melk, soms met fruit waarmee je er smaak aan kunt geven.”