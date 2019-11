Jumbo aan Broekhovenseweg Tilburg ruim twee weken dicht voor verbouwing

De vestiging in Tilburg-Zuid sluit vrijdag 22 november om 13.00 uur de deuren en opent die weer op woensdagochtend 11 december om 9.00 uur. In de tussentijd wordt de zaak verbouwd, waardoor die volgens Jumbo ‘ruimer en overzichtelijker’ wordt. Ook komt er extra ruimte voor vers bereide producten, zoals pizza’s.

De Jumbo aan de Broekhovenseweg is een bekende supermarkt in Tilburg, vooral uit de tijd dat daar de Lekker & Laag was gevestigd. Dat Jumbo nu investeert in een grote verbouwing van het pand, is opvallend omdat deze Jumbo werd genoemd als een van de supermarkten waarvoor sluiting zou kunnen dreigen na de opening van de grote Jumbo Foodmarkt op Stappegoor, in november vorig jaar.