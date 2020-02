Jurgen Bogers nieuw voor PGB in de gemeenteraad van Oisterwijk als vervanger van Sander Arkesteijn

Bogers bemande bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen de negende plek op de kieslijst van de PGB. Dat betekent dat Mart Ermen, op nummer 8, de vrijgevallen zetel aan zich voorbij heeft laten gaan. Alle anderen voor Bogers op de PGB-lijst zitten in de gemeenteraad of het college.

Persbericht PGB

Jurgen Bogers is al jarenlang politiek actief voor PGB, met name op het gebied van Ruimtelijke Zaken. Daarbij komt hij vooral op voor natuur en landschap in onze gemeente. Daarbij streeft hij altijd naar een juiste balans tussen de verschillende belangen, vooral in het buitengebied.

Hij is opgegroeid in De Bunders in Oisterwijk. Daarna heeft hij voor zijn studie sociale geografie en werk een aantal jaren elders gewoond, maar is inmiddels alweer zo’n 10 jaar teruggekeerd in onze gemeente. Hij woont nu met zijn vrouw en twee dochters weer in De Bunders.

Docent

In het dagelijks leven is hij docent Aardrijkskunde in Den Bosch en Helmond. In zijn vrije tijd leeft hij zich regelmatig sportief uit bij OZC`57 en met de mountainbike en racefiets her en der door het Brabantse land. Verder heeft hij jarenlang in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de basisscholen in onze gemeente gezeten.

Zetel

Met de benoeming van Jurgen Bogers is de zesde zetel van PGB weer ingevuld. Wij zijn ervan overtuigd dat hij deze nieuwe uitdaging in zijn politieke loopbaan met verve gaat inkleden. Wij wensen hem alvast veel succes en plezier toe in de resterende raadsperiode.

Carlo van Esch