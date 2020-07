Juridisch wapengekletter rond bouw van distributiecentrum langs stadsentree Tilburg

CDA pleit voor terugkeer Kermis FM op Omroep Tilburg in 2021, ‘Vreemd dat omroep in buurgemeen­te wel uitzendt’

7:09 TILBURG - Het is ‘vreemd en onwenselijk’ dat Kermis FM tijdens de Tilburgse kermis wordt uitgezonden via de Lokale Omroep Goirle (LOG) en niet de ‘eigen’ Omroep Tilburg. Dat stelt de Tilburgse CDA-fractie. Die wil dat het college het initiatief neemt voor een gesprek tussen Omroep Tilburg en Kermis FM, zodat de uitzendingen in 2021 weer via de Tilburgse zender te volgen zijn.