Justitie eist 4 jaar voor dodelijke mishandeling van Lou Herst

De ruzie gebeurde even na 22.30 uur. De nu 32-jarige Goirlenaar Remco L. was op zoek naar Herst in het biljartcentrum De Romein, nadat zijn zus hem had gebeld dat Herst lastig was geweest. ,,Dat was al wel vaker gebeurd’', legde L. vrijdag in de rechtbank uit. ,,Ik zei tegen haar dat ik er wel even heen zou gaan om er iets van te zeggen.’'