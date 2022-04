Justitie eist 7 maanden cel tegen Eindhovense dief (46) die inbrak in woning in Goirle

59 garage­boxen gecontro­leerd in Goirle, maar gemeente vindt niks

GOIRLE - Op 6 locaties in Goirle zijn in totaal 59 garageboxen gecontroleerd door de gemeente en politie. De boxen worden vaak gebruikt voor criminele activiteiten zoals (de opslag van spullen voor) hennepkwekerijen of vuurwerk. De gemeente heeft echter niks aangetroffen.

13 april