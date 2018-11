Justitie eist anderhalf jaar cel voor zakkenrollende zigeuners

Verschuif de foto's: zo veranderde Tilburg

17:40 TILBURG - Vele verspreide uren vergde de wandeling die Han van Meegeren sinds afgelopen voorjaar door Tilburg maakte. Zijn doel: foto’s maken op precies die plek waarvan al een historische foto of ansichtkaart bestond. Om zo in beeld te brengen hoe deze stad is veranderd. Drastisch soms.