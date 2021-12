Justitie eist celstraffen tot 7 jaar: ‘Mislukte wapendeal Paletplein ging om vier glocks’

Better Get Hit Festival schuift wéér op, niet in januari maar september 2022

TILBIRG - De tweede editie van het Better Get Hit Festival in Tilburg, die half januari plaats zou vinden, is verplaatst naar 9, 10 en 11 september. ,,We balen enorm, maar kijken ook met goede moed vooruit naar september wanneer we hopelijk geen last meer hebben van restricties’’, aldus de organisatie.

6 december