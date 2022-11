Justitie eist drie jaar cel tegen Tilburgse massagesalon-eigenaar: ‘Beroepsmatige mensensmokkelaar’

met video Met een slijptol door dik beton om bij ondergrond­se hennepkwe­ke­rij in Tilburg te komen

TILBURG - De brandweer moest er maandag aan te pas komen om een goed verstopte hennepkwekerij aan de Insulindestraat op bedrijventerrein Loven in Tilburg te vinden. De ruimte onder een bedrijf, dat volgens de reclame aan de gevel velgen verkoopt, was niet meer in gebruik.

