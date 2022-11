Justitie eist drie jaar cel voor Tilburgse massagesalon-eigenaar: ‘Beroepsmatige mensensmokkelaar’

De zitting is al even gaande als de rechter vraagt: ,,Verdiende u aan deze vrouwen?” Het antwoord van de 54-jarige verdachte is stellig: ,,Nee.” Hij ontkent dat er vrouwen illegaal aan het werk waren in zijn massagesalon aan de Voorschotenstraat in de Tilburgse wijk Koolhoven (Reeshof). De enige die in de salon aan huis werkte, was zijn eigen vrouw, zegt hij. ,,En die heeft daar nooit erotische of seksuele handelingen verricht.”

Prostitutiewerk

Justitie gelooft geen barst van dit verhaal bleek dinsdag in de rechtbank van Breda. Ze verdenkt de man van mensensmokkel. De officier gaat ervan uit dat hij vijf vrouwen in de leeftijd van 27 tot 42 jaar hielp overkomen uit Thailand om in zijn massagesalon steeds een aantal maanden te werken. Daarbij werd ook prostitutiewerk verricht. Hiervoor regelde de verdachte volgens de officier van justitie garantstellingen waarmee de Thaise vrouwen met een toeristisch visum naar Nederland konden komen.

Zo’n garantstelling is nodig als iemand zelf niet genoeg geld heeft om maximaal 90 dagen in Nederland te verblijven. De 54-jarige deed zelf aanvragen, maar kreeg ook een aantal bekenden zover om formulieren in te vullen in ruil voor de belofte van geld of een massage. In een aantal gevallen kopieerde en vervalste hij de garantstellingen om ze vaker te gebruiken, aldus de officier van justitie. ,,Ook vliegtickets werden via hem geboekt, betaald en op voorhand was bekend dat de vrouwen bij hem in huis woonden en in de massagesalon te werk werden gesteld.”

Quote Een flink deel van het geld moesten vrouwen afstaan Officier van justitie

Zo kreeg de man volgens haar vrouwen met valse papieren naar Nederland, liet ze illegaal werken en verdiende daar geld aan. ,,Een aantal vrouwen heeft verklaard dat ze het geld deels moesten afstaan, de verdachte roomde een fors deel af.” In haar ogen heeft hij zich over een langere periode beroepsmatig schuldig gemaakt aan mensensmokkel.

Ze eist een onvoorwaardelijke celstraf van drie jaar en wil hem 100.000 euro ontnemen, geld dat hij met illegale praktijken zou hebben verdiend. Tegen zijn 41-jarige broer, die dinsdag eveneens terechtstond, eist justitie drie maanden cel omdat hij geholpen zou hebben bij het vervalsen van papierwerk.

De advocaten van beide broers vinden dat het Openbaar Ministerie veel zaken ‘inkleurt’ en dat bewijs ontbreekt. Ze pleiten voor vrijspraak. De rechter doet in december uitspraak.

Al boete van 10.000 euro in coronatijd

De verdachte van de massagesalon kreeg eerder van de gemeente een boete van 10.000 euro opgelegd, omdat hij in de coronaperiode doorging met massages terwijl dat vanwege de beperkende maatregelen niet mocht. Op het pand aan de Voorschotenstraat werd beslag gelegd, het is inmiddels verkocht.

De man en zijn vrouw vertrokken naar een huurwoning in Waalwijk waar ze vorige maand door de rechter werden uitgezet vanwege het aanbieden van illegale erotische massages. De man ontkent en is in beroep gegaan.