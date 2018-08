Justitie eist forse straffen voor bende die 'beroepsmatig met ramkraken' bezig waren

Toch weer uitstel voor het opknappen van ontploft huis in Riel

10:34 RIEL - De eigenaar van de zwaar beschadigde woning aan het Zandeind in Riel krijgt nog tot en met 15 januari de tijd om zijn huis te herstellen. ,,Het is een verzekeringskwestie en achter de schermen zijn we met elkaar op zoek naar een oplossing. De verwachting is dat er toch eindelijk licht in de duisternis is te verwachten", aldus burgemeester Mark van Stappershoef.