Justitie eist in hoger beroep jaar cel tegen Tilburgse ex-agent wegens corruptie

TILBURG - Justitie heeft maandag in hoger beroep een celstraf van een jaar geëist tegen ex-hoofdagent Suat Yenice uit Tilburg. Volgens de advocaat-generaal heeft hij een hennepkweker getipt dat er een inval op handen zou zijn en later in ruil daarvoor een etentje hebben gekregen.

Daarmee bevestigt hij het vonnis dat de rechtbank in 2013 uitsprak.

De 53-jarige Yenice, die zelf in hoger beroep ging, ontkende maandag in het gerechtshof in Den Bosch dat hij ooit getipt zou hebben. En mocht dat dan al zo zijn geweest dan, zei hij: dan zou hij zijn carrière toch nooit op het spel zetten voor een etentje. Yenice was zichtbaar aangedaan. De zaak heeft zijn leven verwoest, zei hij tegen de rechter. ,,Ik ben dubbel en dubbel gestraft voor iets wat ik nooit heb gedaan. Waarom moest ik hangen? Dit deugt niet."

Zijn advocaat, Mariëlle van Essen, vroeg het hof om het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren. Dit betekent dat het OM niet gerechtigd is om de zaak bij de strafrechter aanhangig te maken.

Onderzoek

Het onderzoek naar Yenice baseerde zich volgens haar namelijk op niet na te trekken meldingen die bij de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) waren binnengekomen. Jarenlange onderzoeken vanaf 2005 leverden niets op en toch ging het OM door met een vervolgonderzoek waarin de agent met onder meer afluisterapparatuur werd gevolgd, zei ze. Daarmee werd in september 2011 een gesprek opgenomen waaruit volgens justitie blijkt dat Yenice een hennepkweker waarschuwde. Ook zou een medeverdachte door de politie gevraagd zijn te verklaren dat de hoofdagent corrupt was.

Er was sprake van tunnelvisie, aldus Van Essen: ,,Het was een eenzijdig onderzoek. Er moest geverifieerd worden dat Yenice een platte agent was."

Mededaders

Tijdens de zitting werden ook de zaken van drie medeverdachten behandeld. Twee mannen van 51 en 56 jaar oud, die inmiddels in Turkije en België wonen. Zij zijn door de rechtbank veroordeeld voor onder meer het omkopen van Yenice. De 51-jarige was niet bij de zitting aanwezig, de 56-jarige ontkende. Ook tegen hen eist justitie in hoger beroep dezelfde straffen als de rechtbank eerder oplegde: 10 maanden en 12 maanden celstraf.

Een 51-jarige man, die inmiddels in Aken woont, gaf wel toe dat hij destijds bemiddelde in de verkoop van een grote partij van vele kilo's hennep in Tilburg in 2011. De rechtbank in Breda veroordeelde hem eerder tot 1,5 jaar cel. Justitie vroeg deze straf in hoger beroep te handhaven.