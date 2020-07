Justitie laat aanklacht doodslag vallen: 'Zware mishandeling leidde tot overlijden Tilburger Lou Herst’

Dat bleek dinsdagmorgen bij aanvang van de behandeling van de zaak in de rechtbank van Breda. De 44-jarige Lou Herst werd op vrijdag 13 januari 2017 door twee mannen in elkaar geslagen voor een biljartcentrum in Tilburg. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis aan een hersenbloeding. Er is veel onduidelijkheid over de precieze doodsoorzaak. Mogelijk was de kans op de dood bij het slachtoffer hoger door een erfelijke bloedvatafwijking, waardoor gering letsel al fataal kon zijn