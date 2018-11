Justitie ‘overweegt sterk’ hoger beroep in Tilburgse liquidatiezaak

Tegen Murat K. was 18 jaar cel geëist, maar de rechtbank sprak hem vrij, onder meer omdat er geen bewijs is dat hij op het moment van de liquidatie in de Mahlerstraat was. K. werd ook verdacht (en vrijgesproken) van een aanslag met een handgranaat in Oosterhout, ook in 2006. In het onderzoek naar de zaak stuitte de politie op verbanden met andere bekende liquidaties, onder andere die van Willem Endstra en John Mieremet. Mede daarom werd de zaak tegen K. in Amsterdam afgewerkt.