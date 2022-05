Justitie schrapt opeens een klein deel van de ‘autoluwe Nieuwlandstraat-boetes’: ‘Heel vreemd wat hier gebeurt’

Jeroen Jaspers van de Rechtswinkel staat ervan te kijken: ,,Want in alle bezwaren worden dezelfde argumenten en informatie gebruikt. Al zitten er een paar tussen waar op verzoek van de bezwaarmakers iets aan is toegevoegd.” In dozen kwamen de honderden uitspraken terug, het lag in de lijn der verwachting dat de beslissing van justitie na 300 beoordelingen heel de tijd hetzelfde zou zijn. Maar dat is het opeens niet meer.



Justitie geeft in de acht zaken aan ‘dat de beschikbare informatie onvoldoende is om een grondige afweging van de aangevoerde argumenten te maken.’ Hoe dat precies zit? Jaspers kan er de vinger niet op leggen. ,,Ik heb heel de dag met het openbaar ministerie proberen te bellen om het antwoord te achterhalen. Tot dusver heb ik dat nog niet.”