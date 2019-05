Justitie wil Toine V. uit Tilburg 4 jaar de cel in: hij was een van de drijvende krachten bij drugslab Overijssel

TILBURG - Was de 26-jarige Toine V. uit Tilburg een van de grote mannen achter een groot drugslab in Schuinesloot, vlakbij Slagharen in Overijssel. Tegen de man werd donderdag 4 jaar cel geëist. Het lab was goed voor een maandomzet van 8 ton, berekende het Openbaar Ministerie.

Toine V. is een genereus man: hij leende zijn pas verworven Audi A4 herhaaldelijk uit aan de 45-jarige Toon van D. En laat die nou herhaaldelijk met de Audi naar Schuinesloot zijn gereden om daar te werken in een groot drugslab dat op 20 juni vorig jaar ontdekt is. Dat bleek uit computergegevens van de wagen.

Bij de inval werd niet alleen die wagen aangetroffen, ook zetten twee in laboratoriumpak gestoken mannen het op een rennen. Een van hen was Van D, die inmiddels tot drie jaar cel is veroordeeld.

Maar was Toine V. de tweede gevluchte man? Een anonieme getuige zag die avond een onbekende man in zijn schuur ‘met verfkleding aan’. Die onbekende vroeg met Brabants accent of hij even mocht bellen. De getuige herkende V. later van een foto. En nog weer later, in de trein van Zwolle naar Roosendaal, werd V. opnieuw herkend. ,,Ik was het niet’’, hield de Tilburger vol. ,,Als die mensen meer foto’s van mij getoond hadden, waren ze op andere gedachten gekomen.’’

Peuk

In het drugslab werd een peuk gevonden met daarop dna-materiaal van V. Als het geen joint was, kon het niet van hem zijn, zei V. ,,Ik rook alleen joints.’’ Dat hij in het politiebureau enkele sigaretten had weggepaft, waarop een van de rechters hem wees, leek hij te zijn vergeten.

En dan was er nog de eigenaar van de manege waar het drugslab aangetroffen werd. Van betrokkenheid met het lab werd hij vrijgesproken. Deze man wees V. aan als degene die veelvuldig op het lab aan het werk was. Net als de anonieme getuige die de Brabander in zijn schuur trof, wil hij er niets meer over kwijt. Voor de officier van justitie is er toch voldoende bewijs. Met een geschatte maandomzet van 8 ton was het een van de grotere ontdekte drugslabs. Maar voor advocaat Bert de Rooij was het bewijs wel erg mager. Als de anonieme getuige geen verklaring af wil leggen, moet zijn verhaal terzijde geschoven worden. Dat de Audi van zijn cliënt bij het lab stond, zegt niets over V.