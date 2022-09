JW Roy bezingt het Brabant van vroeger of wegdromen met Kodaline, deze uittips mag je niet missen

update Cheeta grijpt Duitse jongen (17) in Beekse Bergen: met bijtwonden in arm en hoofd naar het ziekenhuis

HILVARENBEEK - Een cheeta heeft maandagmorgen een Duitstalige jongen gegrepen in safaripark Beekse Bergen. De 17-jarige is met bijtwonden in zijn arm en aan zijn hoofd naar het ziekenhuis vervoerd, maar was wel aanspreekbaar. Hij mag vermoedelijk maandag weer naar huis.

26 september