Kaapstad eert Tilburgse Kermis met nieuw kunstwerk op Pieter Vreedeplein, Homer Simpson terug op zijn plek

Eerder al plaatste kunstenaar Streetart Frankey een wipeend in de Beljonfontein en een pizza-etende reiger op het Piusplein. Ook verscheen Homer Simpson op het dak van de voormalige dansschool in de Nieuwlandstraat, maar die was ook al snel weer verdwenen.

Donutliefhebber

Zaterdagochtend bleek de cartoonheld, of H MER SIMPS N, zoals het kunsterwerk eigenlijk is getiteld, toch weer op zijn plek te zitten waar hij van de letter O zat te smullen. Waar de gele donutliefhebber al die tijd was gebleven? ,,Hij was even een blokje om”, zo luidt de geheimzinnige verklaring van de organisatie van Kaapstad. ,,Net zoals vorig jaar de duiker bij de Spoorlaan even weg was en toen weer terug kwam.”



Nog het hele weekend verschijnen er zogenaamde city hacks van kunstenaar Streetart Frankey in de binnenstad.