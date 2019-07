Kaapstad: enorme teddybeer in Tilburgse binnenstad

De reusachtige knuffelbeer Cuddly is een van de blikvangers van Kaapstad, het kunstenfestival in de binnenstad in augustus. Cuddly is een aaibare teddybeer, zo’n zes meter groot, en gemaakt door de Poolse kunstenares Iza Rutkowska. De beer is een reactie op de vele kille, betonnen beelden in wereldsteden. Cuddly is knuffelbaar en Tilburgers mogen met de beer door hun stad lopen. Cuddly was eerder onder meer te zien in Warschau, Rome en Graz. De beer duikt tijdens Kaapstad steeds op andere plekken in de stad op.