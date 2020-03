Kaarsen in Mariakapel branden rijen dik: ‘Kracht voor iedereen in deze coronatijd’

Beheerders Tilburgs Spoorpark bezorgd: het was woensdag wel érg druk voor deze coronatijd

10:21 TILBURG - Het was als elke andere mooie lentedag, woensdagmiddag in het Spoorpark in Tilburg. Mensen speelden, zaten lekker in de zon en maakten een heerlijke wandeling. Het was ‘erg druk’, stellen de beheerders. En dat ondanks de coronamaatregelen.