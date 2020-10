Kaartje voor kastelein in Oisterwijk: ‘Ik zal de lekkere koffie verkeerd erg missen’

HC Til­burg-trai­ner Delmée noemt straf voor Kampong ‘fors’: ‘Daar ging het ons niet om’

8:20 De tuchtcommissie van de KNHB liet het bij een boete voor Kampong na ‘coronagate’ in Tilburg, de leiding van de hockeybond was strenger: drie punten aftrek en de wedstrijd in de hockey-hoofdklasse moet overgespeeld worden.