Kaatsheuvel krijg ‘rode loper’ voor winkelend publiek

KAATSHEUVEL - Het winkelhart van Kaatsheuvel gaat het komende jaar op de schop. De Hoofdstraat en de Peperstraat moeten klanten uit de wijde omstreken lokken. Voor 1,8 miljoen moet de bestrating en het straatmeubilair een aantrekkelijker aanzien krijgen, want de weg en het meubilair is niet meer van deze tijd.

,,We rollen letterlijk de rode loper uit", zegt wethouder Gerard Bruijniks. "We gaan hier bestraten met een roodkleurige steen." Hij heeft net aan het einde van de Peperstraat voorzichtig wat klinkers uit het wegdek geschraapt met een graafmachine. Daarmee heeft hij symbolisch een begin gemaakt aan werkzaamheden in het winkelhart van Kaatsheuvel die een jaar moeten duren.

Quote De bedoeling is dat mensen hier meer boodschap­pen doen Gerard Bruijniks, Wethouder Kaatsheuvel

,,Er zitten verzakkingen in het wegdek en het meubilair is niet meer van deze tijd. Het was hoog tijd dat het opgefleurd werd. De bedoeling is dat mensen hier meer boodschappen doen. Niet alleen de inwoners, maar ook mensen uit omliggende gemeenten, en bezoekers van de Efteling. ‘Koop lokaal’ is het devies.”

Klassieke uitstraling

Om dat te bereiken, wil de gemeente de winkels concentreren in de Hoofdstraat en de Peperstraat. Daar zitten zowel ketens als de Jumbo en de Blokker, als particuliere winkels. De aantrekkingskracht moet niet alleen van de aankleding van de straten uitgaan, aldus Bruijniks. ,,We vragen de ondernemers om hun winkels bij een verbouwing meer in te passen in de omgeving. Zo krijgen de straten een meer klassieke uitstraling. Als wij in de straat investeren, hopen we dat de ondernemers in hun panden gaan investeren.”

De werkzaamheden zullen voor overlast zorgen. Daar is Bruijniks zich terdege van bewust. Om de overlast tot een minimum te beperken wordt het werk in fases uitgevoerd. Maar daarna blijven de straten zeker voor vijf jaar dicht. De opknapbeurt gaat 1,8 miljoen euro kosten. Dat geld was drie jaar geleden al opzij gezet voor dit doel. "Het heeft even geduurd", erkent Bruijniks. "Maar we hebben veel tijd gestoken in een goede voorbereiding. Dan wordt de uitvoering ook goed."