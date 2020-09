Kaatsheuvelnaar die vrouw vijf keer stak hoort 36 maanden cel tegen zich eisen

Tijdens de rechtszaak gisteren draaide het beeld dat was ontstaan tijdens de eerste twee zittingen bij de rechtbank in Breda totaal om. De zaak gaat om de steekpartij waarbij de 39-jarige Sami G. zijn vrouw stak. Dat gebeurde op 15 februari in de Adam van Noortstraat in Kaatsheuvel. Vijf keer werd ze geraakt, maar ze overleefde. Volgens G. werd hij al jaren zodanig emotioneel gechanteerd en mishandeld dat hij uiteindelijk geen andere weg meer zag dan te steken, in een vlaag van psychische overmacht.